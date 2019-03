Auto contro albero e poi nel fossato: morta 18enne e 4 feriti

La notte scorsa alle 2 e 40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Biasiati a San Pietro in Gu per un’auto finita in un fossato dopo essere prima andata a sbattere contro un platano: una giovane 18 enne è morta, quattro feriti.

I pompieri accorsi da Cittadella hanno messo in sicurezza la Fiat Tipo, rovesciata in un fossato con più di mezzo metro d’acqua ed estratto la passeggera seduta davanti. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale del suem intervenuto da Cittadella e Vicenza hanno dichiarato la morte della giovane del posto. Estratto anche l’autista rimasto incastrato alla guida e parzialmente in acqua che è stato preso in cura dai sanitari per essere portato in ospedale a Vicenza.

I tre passeggeri seduti dietro, due sono riusciti a venire fuori subito da soli, mentre una ragazza è stata aiutata dal personale sanitario. I tre feriti sono stati portati all’ospedale di Cittadella. I carabinieri di Piazzola sul Brenta hanno eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate questa mattina alle 7.