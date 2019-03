Morta 18enne, ubriaco il giovane alla guida

E purtroppo va in scena quello che sarebbe un drammatico copione, se non fosse che è una realtà, tragica, drammatica, che distrugge ogni anno giovani vite e le loro famiglie.

Da quanto è emerso dalle indagini dei carabinieri, il conducente dell'auto in cui ha trovato la morte la 18enne Greta Luison, studentessa vicentina, era ubriaco. E anche molto.

Il pubblico ministero ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale nei confronti del 23enne, che è rimasto ferito in modo non grave nello schianto; feriti anche gli altri tre che erano a bordo.

L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, circa alle 3, a San Pietro in Gù, ai confini delle provincie di Vicenza e Padova.