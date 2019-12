Camilla non ce l'ha fatta, dopo dieci giorni di agonia la 19enne è morta

La notte del 23 novembre scorso, mentre era alla guida di un Ford Transit di proprietà della ditta "Dino's factory srl", è finita fuori strada a Montagnana (Padova). Le condizioni della conducente Camilla Maso, 19enne, erano parse subito gravi, nella mattinata di martedì, la giovane ha smesso di lottare ed è morta all'ospedale di Padova dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente.

La giovane, residentre a Pojana Maggiore, faceva parte del gruppo scout Campiglia 1°. In molti in questi giorni si erano stretti nel dolore e nella preghiera affinchè la giovane potesse restare in vita. Martedì le speranze si sono spente definitivamente.