Paurosa carambola con l'auto: donna estratta dal lunotto

Alle ore 13 di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roggia di Mezzo lungo la SP 33 a Montorso Vicentino per soccorrere una donna, che dopo aver perso il controllo dell’auto è andata a finire contro una siepe, finendo rovesciata nel parcheggio di un’azienda e rimanendo ferita.

I pompieri accorsi da Arzignano hanno messo in sicurezza ed estratto la donna 49 enne di Sovizzo dal lunotto posteriore della Citroen C3, che è stata presa in cura dal personale del Suem 118 per essere trasferita in ospedale ad Arzignano. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.