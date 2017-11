Monticello Conte Otto, autocarro investe bicicletta: grave un'anziana

Una signora di 83 anni ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza. È questo il bilancio dell'incidente avvenuto sabato a mezzogiorno a Monticello Conte Otto in via Chiesa. Coinvolti nel sinistro un autocarro Renault Traffic condotto da M.C. di anni 39 e un velocipede condotto dalla Q.O.

L'autocarro proveniente dal civico 46, si è immesso in retromarcia in via Chiesa mentre nel medisimo istante transitava il velocipede condotto dall'anziana. Per cause ancora al vaglio della pattuglia della polizia locale, la signora è caduta a terra ed è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto l'ambulanza del SUEM e per il rilievo del sinistro una pattuglia del Consorzio Nevi del distaccamento di Monticello Conte Otto.