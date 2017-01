Montegaldella, sbanda e va a sbattere contro un albero: grave una donna

L'incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio, intorno alle 14, a Montegaldella, in via Ghizzole.

Una donna, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro un albero. Sul posto i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco. La donna è stata trasferita in ospedale in gravi condizioni.