Montegaldella, auto carambola fuori strada: un ferito grave

La notte scorsa, poco prima delle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bernarde tra i comuni di Montegaldella e Cervarese per un’auto rovesciata in un campo fuori strada: ferito il conducente.

I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto il conducente, rimasto incastrato all'interno dell’abitacolo. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem 118 e portato in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.