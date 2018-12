Tir finisce fuori strada: black out durante le operazioni dei pompieri

Alle 19:30 di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pegorile a Montegalda per il recupero di un autoarticolato finito parzialmente fuori strada. Per rimettere in strada il camion con l'ausilio dell'autogru arrivata da Rovigo è stato necessario disalimentare la cabina di media tensione della zona. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 23 circa