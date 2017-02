Montecchio, tamponamento e auto nel fossato: donna ferita e traffico in tilt

Alle ore 7.45 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Trieste a Montecchio Maggiore per lo scontro tra due autovetture: ferita una donna.



I pompieri di Arzignano hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso la conducente di una Toyota Yaris, finita nel fossato adiacente la strada, dopo lo scontro con una Fiat 500. La 29 enne di Chiampo, è stata estratta dall’abitacolo e presa in cura dal personale sanitario del 118 per essere portata in ospedale. Illeso il conducente dell’altra auto.



Le cause del sinistro sono al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto, anche per gestire il traffico, molto intenso vista l'ora di punta.