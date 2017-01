Montecchio: pedone investito sulle strisce, è grave

E' grave l'80enne investite sulle strisce pedonali, venerdì mattina, poco prima delle 9 a Montecchio Maggiore, in via Trozi.



La ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale Dei Castelli intervenuta per i rilievi. Dalle prime informazioni pare che l’impatto sia avvenuto mentre la Daewoo guidata da Z.G., 37 anni, del posto, percorreva la via verso la SP 246. Il traffico è stato rallentato per le operazioni di soccorso e rilevamento.