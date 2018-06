Montecchio, moto travolta da auto: due feriti

E' di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto mercoledì mattina a Montecchio Maggiore.

Secondo i rilievi della polizia locale, la Fiat PUnto guidata da K.M., 21enne del posto, percorreva via Tecchio con direzione via Matteotti e, giunta in corrispondenza dell’incorcio con via Arnaldi, effettuava manovra di svolta a sinistra, omettendo di dare la precedenza alla moto, che proveniva dal senso opposto di marcia.

Il centauro, W.M., 44 anni, anche lui di Montecchio, è rovinato sull'asfalto. Entrambi sono stati soccorsi dal Suem 118. Sul posto la polizia locale dei Castelli