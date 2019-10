Giovane ciclista finisce contro un'auto: è grave

Nel primo pomeriggio di venerdì, un 20enne di Montecchio Maggiore, in sella alla sua bicicletta, è stato travolto da una Ford Fiesta condotta da una 49enne sua concittadina, all'altezza di via Matteotti, a Montecchio Maggiore.

Il ciclista, diretto verso Sovizzo, per cause in corso di aggiornamento, è caduto nella corsia opposta impattando contro la vettura condotta dalla 49enne.

Il ferito è stato prontamente soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Per i rilievi e per il ripristino della viabilità è intervenuta la Polizia locale dei Castelli con due pattuglie sul posto.