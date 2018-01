Montecchio Maggiore, Tir si schianta contro platano: un ferito grave

Ha perso il controllo del camion e ha finito la sua corsa con un platano. Il tremendo schianto ha provocato la semidistruzione del mezzo mentre il conducente, di Casale del Sile, è uscito dalla cabina del mezzo aiutato da alcuni passanti. I sanitari del 118 lo hanno stabilizzato e portato in ospedale in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto lunedì mattina alle 9:30 lungo la SP 246 in via Canova Superiore a Montecchio Maggiore. I pompieri accorsi da Arzignano hanno messo in sicurezza il mezzo che viaggiava in direzione Vicenza. La circolazione lungo la provinciale è al momento deviata dalla polizia locale a Trissino e Montecchio per le operazioni di recupero del mezzo.

