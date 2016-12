Montecchio Maggiore: tamponamento tra auto, donna incinta all'ospedale

Incidente, mercoledì pomeriggio, lungo via del Melaro, all'altezza del distributore Shell a Montecchio Maggiore. Una 24enne in stato interessante è stata tamponata da un 35enne di Arzignano ed è stata portata all'ospedale in codice giallo