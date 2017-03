Montecchio Maggiore, scontro tra camion e auto: conducente ferita

La ricostruzione della dinamica dell'incidente avvenuto venerdì mattina a Montecchio Maggiore è ancora al vaglio della polizia locale dei castelli intervenuta per i rilievi. Dalle prime informazioni pare che l’impatto sia avvenuto coinvolgendo una Ford Focus che percorreva via Ghisa con direzione Montecchio e l’autocarro Mercedes che l'ha tamponato per cause ancora in corso di verifica.

In conseguenza all’impatto la conducente dell’autovettura ha riportato alcune ferite per una prognosi ancora ignota. Sul posto, l’intervento dei vigili per i rilievi e per la regolazione del traffico fino alle ore 12.30.