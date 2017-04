Montecchio Maggiore, sorpasso azzardato: camion travolge un’auto

Un incidente stradale avvenuto giovedì mattina verso le 7:30 sulla tangenziale SP246 a Montecchio Maggiore in direzione Arzignano ha visto coinvolti un autocarro con rimorchio condotto da Y.R., russo di 23 anni residente a Minsk in Bielorussia e una Seat Leon condotta da M.S. un giovane residente a Nanto di 27 anni.

Dalle prime ricostruzioni, l’autista del mezzo pesante ha iniziato una manovra di sorpasso immettendosi nella corsia già occupata dalla Leon che stava superando una serie di autocarri, tra i quali si trovava lo stesso tir. In seguito della manovra il camion è entrato in collisione con la propria parte posteriore sinistra con la parte anteriore destra della Leon.

L’autovettura si è così trovata stretta tra il guardrail di sinistra ed il lato sinistro dell’autocarro. Sul posto, due pattuglie della polizia locale dei castelli per i rilievi e la viabilità e per mettere in sicurezza l’area del sinistro. Gli agenti hanno effettuato il controllo del disco cronotachigrafo registrando un eccesso di velocità da parte del camionista sanzionato con 293 euro, somma che ha dovuto pagare subito come previsto per i veicoli stranieri. Fortunatamente non si è verificato nessun danno alle persone.