Ciclisti travolti da un'auto: strada chiusa, pesanti disagi sul traffico

Incidente stradale nella prima mattinata di venerdì a Montecchio Maggiore, in viale Europa.

Secondo le prime informazioni dei soccorritori intervenuti sul posto, due ciclisti sarebbero stati travolti da un auto. Sono in corso i rilievi da parte degli agenti della Polizia locale Dei Castelli per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente in viale Europa. I due feriti non avrebbero riportato ferite gravi. La strada è stata chiusa al traffico.