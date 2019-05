Frontale tra due auto: traffico in tilt

Disagi al traffico e strada bloccata per più di un'ora sulla strada provinciale 246 di Montecchio Maggiore. Verso le 16:40 di venerdì, per cause ancora da chiarire, una Mercedes Classe A, con al volante una 41enne di Trissino, ha invaso la corsia sulla quale viaggiava una Golf condotta da un 63enne di Trissino.

Secondo la ricostruzione della polizia locale dei Castelli, poi intervenuta con tre pattuglie sul posto, la Golf, nel tentativo di evitare la Mercedes, si è schiantata contro quest'ultima. Le due auto hanno bloccato entrambe le careggiate e la strada è stata chiusa al traffico fino a poco prima delle 18. La conducente della Mercedes è stata portata al pronto soccorso per accertamenti ma non risulterebbero feriti