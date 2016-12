Montecchio Maggiore, auto sbanda e centra un palo della luce

Incidente domenica mattina, giorno di Natale, a Montecchio Maggiore. Per cause in corso di accertamento una donna, alla guida di una Mercedes classe A, stava percorrendo via Madonetta quando ha perso il controllo e ha centrato un palo dell'illuminazione.

L'auto, dopo lo schianto si è capottata in mezzo alla strada. Sul posto i pompieri di Arzignano che hanno messo in sicurezza il veicolo e soccorso contemporaneamente la conducente, che è stata presa in cura dal personale del 118 e portata in ospedale. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro.