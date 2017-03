Montecchio, ennesimo incidente in via Ghisa: un ferito e traffico in tilt

L'ennesimo incidente in via Ghisa ha avuto come conseguenze un ferito e diversi disagi al traffico. Tre auto si sono tamponate e un 56enne di Cornedo è stato trasportato all'ospedale mentre ci sono volute due pattuglie della polizia locale per effettuare i rilievi e gestire la circolazione.



Secondo una prima ricostruzione, all'altezza del civico 48-50, la Punto condotta dall'uomo ferito ha tamponato, per cause in corso di accertamento, la BMW guidata da una 22enne di valdagno che, a sua volta, urtava una Ford Ka con al volante una 34enne di Trissino. Entrambe le donne sono rimaste illese.