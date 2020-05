Si schianta in moto contro la rotatoria: grave un 56enne

Sarebbe stata l'alta velocità a far perdere il controllo della moto, una Yamaha, a un 56enne residente ad Altavilla Vicentina. L'uomo, verso le 9:30 di venerdì mattina, stava percorrendo via Molinetto a Montecchio Maggiore quando si è schiantato contro lo spartitraffico della rotatoria, finendo rovinosamente a terra.

La caduta gli ha provocato ferite talmente gravi da richiedere l'intervento dell'elisoccorso che ha intubato il centauro sul posto per poi trasportarlo al San Bortolo in codice rosso. L'uomo si trova ricoverato in prognosi riservata al reparto rianimazione del nosocomio del capoluogo. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Montecchio Maggiore.