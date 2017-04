Montecchio, incidente in A4: tre feriti e traffico in tilt

Alle ore 19.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 nei pressi dello svincolo di Montecchio Maggiore in direzione Milano per un incidente che ha coinvolto due autovetture e un camion: tre i feriti.



La squadra intervenuta da Vicenza ha messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorrere i feriti. Nel sinistro una delle due autovetture è andata a sbattere contro la cuspide dello svincolo. I tre feriti due dei quali viaggiavano a bordo della Saab e l’altro a bordo di una Volkswaghen Golf sono stati portati in ospedale. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro e il personale ausiliario dell’autostrada.