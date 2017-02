Montecchio, esce di strada sotto il guard rail: miracolato

La notte scorsa poco prima della mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti alla rotatoria di Montecchio Maggiore che interseca SR11 e la SP 246 per un’automobilista finito fuori strada.



L’uomo alla guida di una Renault Clio ha perso il controllo della vettura e dopo aver abbattuto dei segnali stradali è finito nel campo adiacente in un punto dove sono in corso lavori di manutenzione del guardrail. I pompieri di Montecchio hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’uomo praticamente illeso, è uscito autonomamente dalla vettura.



Sul posto i carabinieri e il personale del 118 che ha medicato l’uomo. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.