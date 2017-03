Montecchio: ciclista investita mentre parla al telefonino

Una ciclista è stata travolta da un'auto ed è stata trasportata all'ospedale in codice giallo. L'incidente è avvenuto giovedì mattina, alle 7.30, a Montecchio Maggiore, e, sulla dinamica dell'investimento sono in corso le indagini della polizia locale dei Castelli.



Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, l'auto, una Suzuki condotta da L.C., 34enne del posto, proveniva da corso Matteotti e, nello svoltare in via Veronese, ha travolto la bici con in sella M.M., 53enne di origine rumena, anche lei residente a Montecchio. La vittima stava percorrendo la ciclabile in direzione Alte.



Accertato che i documenti di entrambe fossero in regola, la polizia sta lavorando per definire le eventuali responsabilità ed in particolare sembra – da dichiarazioni di un testimone – che la signora della bicicletta stesse circolando con una sola mano sul manubrio e mentre con l’altra parlava al cellulare; inoltre si stanno accertando le modalità di attraversamento del passaggio pedonale da parte della ciclista.