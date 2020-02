Tamponamento auto-furgone, un ferito e disagi alla circolazione

Poco dopo le 14:00 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 11 in via Fracanzana a Montebello Vicentino per un tamponamento tra un’auto e un furgone: ferito non gravemente il conducente del mezzo più leggero.

Il furgone che trasportava materiale edile ha perso parte del carico tra cui un tombino in cemento di 1 mq caduto sull’asfalto. La squadra dei vigili del fuoco arrivati da Arzignano, ha messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato la sicurezza della strada fino all’arrivo della polizia locale. Il ferito è stato preso in cura dai sanitari del Suem e portato in pronto soccorso per ulteriori controlli.

La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.