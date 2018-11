Scontro frontale tra auto e scooter: gravissimo 27enne

E' gravissimo il 27enne rimasto vittima di un incidente questo pomeriggio a Montebello, lungo la Regionale 11.

L'uomo, di origini bangladesi, in sella a uno scooter, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'auto ed è volato sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato trasportato al San Bortolo in codice rosso.