Schianto tra due auto: ferita un'intera famiglia, anche due bambini

Alle 20.40 di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fracanzana a Montebello per lo scontro tra due auto: ferita una famiglia di quattro persone tra cui due minori. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso l’autista della Citroen C4 rimasto bloccato al posto guida, l’uomo è stato soccorso e preso in cura dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale ad Arzignano.

Portati in pronto soccorso per un controllo anche la moglie e due bambini. Illesa la conducente della Fiat Punto. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.