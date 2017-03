Montebello, frontale in rotatoria: grave 31enne

Alle 9.37 di domenica mattinasulla sr 11 all'altezza dell'hotel in via Stazione. Nell'incidente c'è statosubito trasportato dal Suem in codice rosso all'ospedale di Arzignano. Lo scontro ha interessato un’autovettura e un furgone.

Il conducente che ha avuto la peggio è un colognolese 31enne, rimasto bloccato nella Fiat Punto. Ha subito un politrauma e necessita di un intervento di neurochirurgia: è stato trasportato in elicottero d'urgenza all'ospedale San Bortolo in rianimazione per una lesione. La prognosi è riservata.

I pompieri di Arzignano e Lonigo sono intervenuti con dieci operatori, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto con difficoltà l'uomo. Ferito lieve anche il passeggero del furgone.

Disagi al traffico con code sulla trafficata arteria. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche polizia locale e carabinieri, con le operazioni di soccorso durate circa due ore.