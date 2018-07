Sbanda in moto e finisce sotto al tir: muore una ragazza

Tragedia sulla strada mercoledì pomeriggio verso le 14:30 sulla strada provinciale 124 Priabonese nel territorio del comune di Monte di Malo. A perdere la vita Ylenia Boriero., una ragazza di 22 anni di Zanè. La giovane, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dello scooter Benelli che stava guidando finendo sotto le ruote di un camion IVECO - con alla guida G.M., 57enne di Nogarole - dopo la scivolata sull'asfalto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l'incidente è avvenuto a causa di un sorpasso non riuscito del motociclo.

Sul posto sono arrivati nel giro di poco tempo i soccoritori del Suem ma per la giovane non c'era più nulla da fare. Sul posto dell'incidente anche la polizia locale che ha chuso la strada per i rilievi. Al momento non risulta iscritto nessuno sul registro degli indagati.