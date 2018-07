Sbanda in moto e finisce sotto al tir: muore una ragazza

Tragedia sulla strada mercoledì pomeriggio sulla strada provinciale 124 Priabonese nel territorio del comune di Monte di Malo. A perdere la vita una ragazza di 22 anni le cui generalità non sono ancora state rese note. La giovane, per cause in corso di accertamen, avrebbe perso il controllo della moto che stava guidando finendo sotto le ruote di un camion dopo la scivolata sull'asfalto.

Sul posto sono arrivati nel giro di poco tempo i soccoritori del Suem ma per la giovane non c'era più nulla da fare. Sul posto dell'incidente anche la polizia locale che ha chuso la strada per i rilievi.

(Articolo in aggiornamento)