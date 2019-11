Perde il controllo del mezzo e finisce fuori strada, 19enne tra le lamiere: è gravissima

E' ferita gravemente la diciannovenne vicentina, alla guida di un Ford Transit di proprietà della ditta "Dino's factory srl", finita fuori strada poco dopo la mezzanotte di sabato in via Saoncella, a Montagnana (Padova).

La ragazza, residente a Pojana Maggiore, stava percorrendo la strada in direzione Pressana (Verona) quando, per cause in corso di accertamento, è uscita dalla sede stradale ed è finita contro un albero, terminando la corsa su un fossato

I pompieri accorsi da Este, hanno estratto la giovane dall'abitacolo, la quale è stata stabilizzata dal personale del Suem per poi essere trasferita al Pronto soccorso di Monselice e successivamente all'ospedale civile di Padova dove si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione.

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dai carabinieri intervenuti sul posto. Le operazioni di soccorso sono durate circa due ore.