Invade la ciclabile e si schianta contro colonnina del gas

Ieri sera, domenica 4,alle 20:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Paradiso a Meledo di Sarego per la fuoriuscita autonoma di un'auto: ferito l'autista.

Lo schianto

L'automobilista dopo aver perso il controllo del mezzo ha invaso la pista ciclabile, finendo contro una cabina del gas di media pressione, che è stata divelta. I pompieri accorsi da Lonigo sono riusciti a bloccare il flusso del gas e mettere in sicurezza l'auto. L'autista, uscito autonomamente dell'auto, è stato preso in cura dal suo suem 118 per essere portato in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa un'ora e mezza.