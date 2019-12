Maxi tamponamento tra auto, un ferito e traffico bloccato

Carabinieri e polizia locale Ovest Vicentino impegnati dalle 18 di venerdì per la situazione critica della circolazione sulla provinciale tra Arzignano e Montorso causata da un incidente che ha visto coinvolte quattro vetture. Un tamponamento a catena, per cause ancora in via di accertamento con il bilancio di un uomo portato all'ospedale di Arzignano con un codice di media gravità, mentre altre due persone sono rimaste ferite lievemente.

Verso le 19 il traffico sulla Montorsina era ancora paralizzato, con code su entrambi i sensi di marcia della provinciale, sia verso Arzignano che verso Montebello, per la rimozione dei veicoli coinvolti.