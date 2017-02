Maxi tamponamento in Strada Postumia: morto anche il passeggero

È salito il bilancio delle vittime dell'incidente che mercoledì sera alle 18:30, a San Pietro in Gu sulla Postumia ha coinvolto un mezzo pesante e quattro autovetture che viaggiavano in direzione Treviso. Dopo la morte di Giorgio Beggiato, avvocato 56enne di Costabissara, è deceduto anche il passeggero Ibrahim Sow, il ventiquattrenne della Guinea che era ricoverato in condizioni critiche al San Bortolo.

Ibrahim era ospitato dalla struttura per richiedenti asilo "Pacifico", che si trova a nemmeno un chilometro del luogo dove è avvenuto il maxitamponamento. Si tratta di un ex ristorante che ospita 22 profughi, di proprietà di Beggiato. L'avvocato e il ragazzo, in quel tragico giorno, stavano rientrando da un altro centro di accoglienza con del materiale per la struttura di San Pietro in Gu.