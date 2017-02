Maxi tamponamento in Strada Postumia: un morto e due feriti

Alle 18.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Postumia SR 53 a San Pietro in Gu all’altezza dei mangimifici Veronesi per un tamponamento, che ha coinvolto un mezzo pesante e quattro autovetture che viaggiavano in direzione Treviso: una persona deceduta e due feriti.



I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorrere il passeggero che viaggiava nell’auto insieme con l’autista purtroppo dichiarato morto. Ferita anche un’altra donna che viaggiava su un altro mezzo, illesi gli altri due conducenti e l’autista del camion. Le operazioni di soccorso sono tuttora in atto. La circolazione è deviata su altre strade.