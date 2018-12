46enne di Rossano esce di strada e muore

Esce di strada con l'auto e si schianta contro un albero: morto un 46enne „' morto a soli 46 anni dopo un improvviso schianto fuori strada nel pieno della notte. A perdere la vita, verso le ore 4 di sabato, è stato Massimo Quattoni di Rossano Veneto (VI).

L'uomo stava difatti guidando lungo via Castellana ad Ativole quando ha perso, per motivi ancora da chiarire, il controllo della sua autovettura andandosi di conseguenza a schiantare contro un albero a bordo strada, nei pressi di un cantiere. Inutili però i soccorsi del Suem 118 e dei vigili del fuoco prontamente arrivati sul posto, per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Sul luogo dell'incidente è comunque poi anche giunta la polizia stradale per tutti i rilievi di rito.

La vittima era il titolare di una concessionaria di auto di lusso a Rosà.

Da Trevisotoday