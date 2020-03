Auto "impazzita" si rovescia su un fianco: conducente miracolata

Sabato mattina, poco prima delle 10:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Ponticello a Mason per un’auto finita rovesciata su un fianco dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente, rimasta leggermente ferita.

La squadra, dei pompieri arrivata dal distaccamento di Bassano del Grappa, ha messo in sicurezza il mezzo per poi tagliare il parabrezza ed estrarre la donna, presa in cura dai sanitari.

La conducente è stata trasferita in ambulanza in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro prima della rimozione del mezzo da parte del soccorso stradale. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.