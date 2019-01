Carambola e schianto con l'auto: conducente miracolato

Nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 2:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ponticello a Mason Vicentino per soccorrere un automobilista del posto che, dopo aver perso il controllo della vettura, ha prima abbattuto il parapetto di un ponticello per poi schiantarsi contro un palo di cemento, rimanendo ferito.

La squadra dei vigili del fuoco, accorsa da Bassano del Grappa, ha messo in sicurezza la vettura e soccorso l’uomo insieme al personale sanitario del Suem 118. Il ferito è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso per ulteriori accertamenti clinici. I carabinieri di Bassano hanno eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.