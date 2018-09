Marostica, precipita con l'auto lungo un dirupo: ferita 71enne

Alle 9.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pedalto a Marostica per un’auto finita fuori strada: ferita una donna settantunenne.

La donna stava percorrendo con l’utilitaria la strada in collina, quando probabilmente per il manto bagnato ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada e precipitando per diversi metri lungo il pendio del colle. I pompieri accorsi da Bassano hanno messo l’auto in sicurezza e soccorso la donna insieme al personale del suem 118. La donna leggermente ferita è stata portata per ulteriori controlli in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza dopo il recupero della vettura da parte del soccorso stradale.