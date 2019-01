Auto carambola in mezzo alla strada: grave il conducente

Alle 17.10, di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Vicenza a Marostica per un’auto rovesciatesi su un fianco dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito.

La squadra dei pompieri accorsa da Bassano ha messo in sicurezza il mezzo ed estratto l’autista, che è stato preso in cura dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente la polizia locale marosticense per la deviazione del traffico e i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.