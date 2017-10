Marostica, Audi esce di strada: un ferito incastrato tra le lamiere

Ancora da chiarire le cause dell'incidente stradale avvenuto verso le 2 di domenica notte a Marostica in via Marsan all'altezza distrubutore Agip. Un Audi A4 è uscita di strada e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere, riportando delle ferite.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno liberato l'infortunato, il 118 per il ricovero al Sabn Bassiano e i carabinieri per i rilievi del caso.

(Articolo in aggiornamento)