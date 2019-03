È in gravi condizioni il bimbo travolto da un camion in via Monte Grappa a Marostica.

Secondo quanto si apprende, il piccolo si trovava nel suo passeggino quando il mezzo, che cercava di fuggire a un posto di blocco, l'ha centrato. Ferita anche la madre.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Padova.