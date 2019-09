Schianto tra auto in provincia: ferite le due anziane conducenti

L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 di mercoledì. Nello scontro sono stati coinvolti due mezzi, una Fiat Punto condotta da una 76enne ed una Peugeot 207, condotta da una 74enne. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la 76enne stava transitando in via Santa Lucia con direzione cento paese quando, per cause in corso di accertamento, all'intersezione con via Don Michelazzo, ha colliso con la Peugeot 207, condotta da una 74enne, che stava circolando su via Don Michelazzo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio che hanno provveduto alla chiusura al traffico veicolare per permettere rilievi e la rimozione dei mezzi.

Entrambi le conducenti sono state trasportate al pronto soccorso di Santorso con ambulanza per le cure del caso (fortunatamente nulla di grave).