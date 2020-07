Perde il controllo dell'auto e finisce contro il muro di una vecchia abitazione: due feriti

All’alba di domenica, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via San Pietro, a Marano Vicentino, per un’auto finita contro il muro di una vecchia abitazione dopo aver affrontato una curva nei pressi della chiesa: due persone ferite.

I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il passeggero dalla Volkswagen Polo rimasto incastrato nell’abitacolo.

Entrambi i feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale con due ambulanze. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 6 circa.