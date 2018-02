Marano, sorpasso azzardato e auto fuori strada: miracolata

Poteva avere conseguenze ben peggiori il sorpasso azzardato effettuato da una 33enne moldava, residente a Marano.

La donna, a bordo di una Nissan, percorreva via Volpato di Marano Vicentino con direzione Molina di Malo, preceduta da una Peugeot 508, condotta da un 31enne del posto. Giunta in prossimità dell'intersezione con via Cà Bosco, alla sinistra rispetto il suo senso di marcia, la donna iniziava a soprapssare la Peugeot proprio mentre questa iniziava la manovra di svolta a sinistra.

Inevitabile l'impatto tra i due veicoli: ad avere la peggio la conducente della Nissan che, a seguito della collisione, perdeva il controllo del mezzo e sbandando fuoriusciva di strada per poi carambolare in mezzo a un campo. Nonostante il grande spavento, la conducente rimaneva illesa. Sul posto per i rilievi del sinistro stradale e per il ripristino del traffico è intervenuta una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio.