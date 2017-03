Marano, anziano investito da auto: morto 80enne

Incidente mortale, mercoledì mattina, a Marano Vicentino.



G.M., 82enne di Marano Vicentino, alla guida di un'Opel Corsa stava percorrendo Via Vittorio Veneto con direzione Thiene. Giunto all'altezza del civico 54, per cause in corso d'accertamento, non riusciva ad evitare l'urto con il pedone Gaetano Bottene, 80enne di Marano Vicentino, che nel frattempo stava attraversando la strada al di fuori dell'apposito attraversamento pedonale.



Pur essendo stato immediatamente soccorso sia dall'investitore che dalle persone presenti, e trasportato da ambulanza 118 presso l'Ospedale AltoVicentino di Santorso, lo stesso decedeva qualche ora dopo a causa delle ferite riportate.