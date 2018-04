Malo, si cappotta con l'auto e resta incastrato

Alle 8:45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto ferito, dopo essersi cappottato con la vettura fuori strada in via Borgo Redentore a Malo.

La squadra dei pompieri di Schio ha estratto il conducente rovesciatosi di fianco nel campo lungo la stradina che collega Villaverla a Malo, il quale è stato preso in cura dal personale sanitario del suem 118 per essere portato in ospedale per dei controlli. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.