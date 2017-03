Malo, scontro tra auto: due feriti, gravissima una conducente

Un'incidente a via Schio a Malo verso le 13:30 ha coinvolto due auto in un frontale. Sul posto sono intervenuti la stradale, i vigili del fuoco e il Suem. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Una signora sui 60 anni è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Santorso in condizioni gravissime.

I pompieri hanno lavorato con due squadre - di Schio e Vicenza - una mezz'ora per estrarre l'infortunata dalle lamiere. La viabilità è rimasta bloccata fino alle 16, con il traffico dirottato in altre direzioni.