Si schianta con l'amica: gravissimi, lui era senza patente e su moto fantasma

Sono entrambi ricoverati in Rinimazione al San Bortolo, I.M. 21enne di origine romena A.M., ragazza, 17 anni, residenti a Schio. I due sono volati sull'asfalto dopo aver tamponato un'auto in sella ad una Kawasaki 500