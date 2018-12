E' di due feriti il bilancio dello schianto avvenuto alle 4.40, nella notte tra venerdì e sabato.

Secondo quanto si apprende una BMW è uscita di strada, sembra in modo autonomo, mentre percorreva via Vicenza, a Malo. Gli occupanti sono stati soccorsi dal Suem 118, con l'aiuto dei vigili del fuoco. Le loro condizioni non sarebbero state di estrema gravità.